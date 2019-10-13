ÇDSO’dan Osmanlı’dan Viyana’ya Konseri

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Devlet Senfoni Orkestrası "Osmanlı'dan Viyana'ya" adlı konserini, Suriye'de "Barış Pınarı Harekâtı"nda bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hediye etti. Şef Orhan Şallıel'in yönettiği konser Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde çocuk korosu tarafından seslendirilen "10 Yıl" ve "İzmir Marşı"nın söylenmesi ile başladı. Şef Orhan Şallıel, "Şuan Barış Pınarı Harekâtında olan şanlı Türk Ordusuna, kalbimizin derinliklerinden gelerek, cephedeki askerlerimize moral olsun diye hediye ediyoruz" dedi. Şef Orhan Şallıel, daha sonra Osmanlı'dan Viyana'ya konserini başlattı.