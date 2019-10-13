Gaziantep’te eğitimde başarı oyunla artacak

BUGÜN NELER OLDU

eğitimde başarıyı arttırmak amacıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 2017 yılında hayata geçirdiği "Okulda Şenlik Var" projesinde 191 okul 181 bin 720 öğrenciye ulaşıldı. Kentte iki yıl önce uygulamaya alınan proje, 70 okulda 68 bin 510 öğrenciye, 2018'de 104 okul 95 bin 474 öğrenciye, 2019 ilk döneminde 17 okul 17 bin 736 öğrenciye ulaşmayı başardı. Proje çalışmaları kapsamında çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Düztepe İlkokulu'nda etkinlik düzenlendi. Öğrenciler okulun bahçesinde oyun oynadı, spor aktivitelerine katıldı.