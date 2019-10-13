Örgüte eleman kazandıran polise EYP atan yakalandı

Adana'da terör örgütü PKK adına, madde bağımlısı ve maddi durumu iyi olmayarak aileleriyle sorun yaşayan gençleri hedef seçip, onlara 'daha iyi bir yaşam' vaadinde bulunarak, örgüt saflarına ikna edip dağa çıkmalarını sağladığı öne sürülen 35 yaşındaki M.E., yakalandı. Zanlının, en son 25 yaşındaki uyuşturucu bağımlısı bir gencin örgüte katılıp, dağa çıkmasını sağladığı iddia edildi.

BAĞIMLILAR HEDEFTE

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, terör örgütü PKK adına kentte faaliyet gösterip, örgütün dağ kadrosuna eleman temin ettiği iddia edilen ve hakkında daha önce 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan işlem yapılan M. E.'yi takibe aldı. Söz konusu zanlının, madde bağımlısı olan ve aileleriyle sorun

yaşayan gençlerle yoksul ailelerin çocuklarını hedef seçtiği belirlendi. Söz konusu kişilerle bağlantıya geçip, onlarla yakınlık kuran M. E.'nin, "Örgüt size daha iyi bir yaşam sunacak. Ailelerinize bakacak. Hiçbir sıkıntınız olmayacak" diyerek, gençlerin beyinlerini yıkadığı, sonra da onların örgütün dağ kadrosuna katılmaya ikna ederek, kırsalla bağlantılarını sağladığı belirlendi. M. E.'nin yine aynı yöntemle kısa süre önce, 25 yaşındaki uyuşturucu bağımlısı bir genci kandırıp, dağa çıkarttığı da tespit edildi. Tüm bu bilgiler ışığında operasyon için harekete geçen polis, zanlıyı evinde yakaladı. Sorgusunda hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen M. E., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polisin aynı dönemde yaptığı bir diğer çalışmada da 2018 yılı Ocak ayında merkez ilçe Seyhan'a bağlı Küçükdikili Mahallesi'nde düzenlenen korsan gösterilerde güvenlik güçlerine atılan el yapımı patlayıcıdan çıkan parmak izlerini inceleyen polis, 19 yaşındaki O. B.'yi yakaladı. Zanlı, 'ev hapsi cezası' aldı.