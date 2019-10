ROBOTIK Turnuvası renkli görüntülere sahne olacak

BUGÜN NELER OLDU

Valiliği himayesinde, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi ana sponsorluğunda, Technokids Mersin ve JR Roboticsiş birliğinde 18-20 Ekim 2019 tarihlerinde Servet Tazegül Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilecek. Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Sabri Tekli, "FIRST ROBOTIC COMPETETION'ının ulusal düzeyde, çeyrek asrı aşkın birikim, tecrübe ve heyecanıyla kentimizde gerçekleştirilecek olmasından mutluluk duyuyorum" dedi. FRC MERSİN OFF SEASON 2019Liseler arası ROBOTIK Turnuvasının Mersin'de düzenlenecek olmasından dolayı heyecanlı olduklarını belirten Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Sabri Tekli, "Bilim ve Teknolojinin büyük bir ivme kazandığı günümüzde, global düzeydeki yenilikleri takip ederek bu gelişmelere yönelik bir eğitim sistemi üzerine gençlerimizi yönlendirmenin bilincindeyiz. Bilgiye ulaşmak ve eğitim günümüzdeki en önemli itici unsurlardandır. FIRST ROBOTIC COMPETETION'ının ulusal düzeyde, çeyrek asrı aşkın birikim, tecrübe ve heyecanıyla kentimizde gerçekleştirilecek olmasından mutluluk duyuyorum" diye konuştu.