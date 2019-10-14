Adana basket galibiyetle başladı: 44-93

Adana'nın Kadınlar Basketbol Süper Lig'deki tek temsilcisi Adana Basketbol Kulübü
ligdeki ilk maçında deplasmanda Samsun Canik Belediyespor
'u 44-93 yenerek sezona galibiyetle başladı. Adana Basketbol antrenörü Mehmet Özkan, Adanalı sporcularında yer aldığı genç bir kadroya sahip olduklarını belirterek lige galibiyetle başlamanın sevincini yaşadıklarının söyledi.
Özkan, "Öncelikle tüm oyuncularımızı kutluyorum. Adana'yı en iyi şekilde temsil etmek için galibiyetlere devam etmek istiyoruz"
dedi. Adana Basket, ligdeki ikinci maçını 19 Ekim'de saat 15:15'te Adana Atatürk Spor Salonu
'nda Fenerbahçe
ile oynayacak.