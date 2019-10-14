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Karacaoğlan’da doğalgaz sevinci

Giriş Tarihi: 14.10.2019
Karacaoğlan’da doğalgaz sevinci
Adana'da Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Karacaoğlan Mahallesi Doğalgaz Verme Töreninde yaptığı konuşmada "Yüreğir'de doğalgazın yaygınlaşması için elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz. Yüreğirli bu konforu hak ediyor." dedi. Yüreğir'e hizmet noktasında bütün kurum ve kuruluşlarla işbirliğinin süreceğini söyledi. Karacaoğlan Mahallesinde, Aksa Çukurova Doğalgaz Anonim Şirketinin 2019 programı kapsamında bulunan ve yapımı tamamlanan sokaklar için gaz verme töreni düzenlendi. Başkan Fatih Mehmet Kocaispir burada yaptığı konuşmada "Uygun fiyatla, çevreci ve temiz yakıt kullanmak elbette sizlerin de hakkı. Doğalgaz konforunu Karacaoğlan sakinlerimizle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.
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Karacaoğlan’da doğalgaz sevinci
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