Mehmetçik için Kuran okudular dua ettiler

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Gaziantep'te Şehitkamil Belediyesine bağlı hizmet veren Rabia Aile Merkezi'nde açılan Kuran-ı Kerim kursunda eğitim gören kadınlar, Mehmetçik için Fetih Suresi okuyup ve dua etti. Aile merkezindeki Kuran-ı Kerim kursunda, Kuran-ı Kerim, tecvit, siyer, fıkıh ve ilmihal eğitimi gören 70 kursiyer, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın emri doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğin muzaffer olması için Fetih Suresi okudu. Kursiyerler, bölgeye, barış ve huzurun egemen olması, Mehmetçiğin sağ salim yurda dönmesi için dua ettiler. Okudukları Kuran-ı Kerim ve ettikleri dualarla Mehmetçiğe destek olmaya çalıştıklarını kaydeden Şehitkamil Belediyesi Rabia Aile Merkezi Kuran Kursu Öğretmeni Sevgi Şahin, "Haftanın 5 günü olmak üzere Rabia Aile Merkezimizde 70 kursiyerimize Kur'an-ı Kerim, tecvit, siyer, fıkıh ve ilmihal eğitimleri veriyoruz. Şehitkamil Belediye Başkanımıza ve Diyanet İşleri Başkanlığımıza böylesine anlamlı bir kurs ortamı oluşturdukları için teşekkür ediyorum" dedi.