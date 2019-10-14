Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Midibüs ile traktör çarpıştı: 5 yaralı

Midibüs ile traktör çarpıştı: 5 yaralı

Giriş Tarihi: 14.10.2019
Midibüs ile traktör çarpıştı: 5 yaralı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yola kontrolsüz çıkan traktöre midibüsün çapması sonucu 5 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, İslahiye-Hassa karayolu 6. kilometresi Ağabey Mahallesi mevkisinde Yusuf H.'nin (60) kullandığı 27 BME 06 plakalı midibüs, aynı yöne gitmekte olan E.H.'nin kullandığı 27 SC 449 plakalı biber yüklü traktör römorkuna arkadan çarptı. Kazada midibüs sürücüsü Yusuf H. (60) aynı araçta bulunan Mehmet Ç. (15), Emirhan Ç. (12), Gülay Ç. (38) ve Umut Ç. (14) yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Midibüs ile traktör çarpıştı: 5 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN