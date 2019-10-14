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Otomobili ile yayaların arasına daldı

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 14.10.2019
Otomobili ile yayaların arasına daldı
Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı 4 yaya yaralandı. Murat K. yönetimindeki 46 KJ 643 plakalı hafif ticari araç, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda, karşıya geçmeye çalışan yayalara yol vermek için duran Ahmet G. idaresindeki 46 FC 519 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hareket eden Ahmet G. yönetimindeki otomobil 4 yayaya çarptı. Yaralanan Seda B. (19), Fatma K. (61), Fatma E. (54) ve Nuran K. (34) 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.
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Otomobili ile yayaların arasına daldı
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