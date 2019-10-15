Balcalı Türkiye birinciliğini kazandı

BUGÜN NELER OLDU

yıl 16. sı Antalya'da gerçekleştirilen Çocuk Acil Tıp ve Çocuk Yoğun Bakım Kongresi ile 12. Si gerçekleştirilen Çocuk Acil Tıp ve Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi'nde Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Sorumlusu Prof. Dr. Dinçer Yıldızdaş öncülüğünde bölümlerde görevli hekimler ve hemşirelerden oluşan ekip "Çocuk Yoğun Bakım Ünitesine Endotrakeal Aspirasyonnun Serebral ve Somatik Oksijenizasyon Üzerine Etkisi" konulu çalışma ile Çocuk Acil Tıp ve Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği alanında sözel bildiri birincilik ödülü kazandı. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Sorumlusu Prof. Dr. Dinçer Yıldızdaş öncülüğünde bölümlerde görevli Gül Şalva, Merve Mısırlıoğlu, Filiz Korkmaz, Faruk Ekinci, Özden Özgür Horoz, Ayşe Menemencioğlu isimli hekim ve hemşireler "Çocuk Yoğun Bakım Ünitesine Endotrakeal Aspirasyonnun Serebral ve Somatik Oksijenizasyon Üzerine Etkisi" konulu çalışma ile birincilik ödülünü almaya hak kazandı.