Çağ’ın hedefi global kalite

BUGÜN NELER OLDU

Globalleşen dünyada doyurucu iş bulmak için artık üniversite mezunlarının da çağdaş ve üstün niteliklerle donanması gerektiğine vurgu yapan Çağ Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Lütfi Bayboğan, Çağ Üniversitesi mezunlarının, değişen iş dünyası koşullarına uyum sağlayabilecek eğitim almış, üstün niteliklere sahip gençler olarak çalışma hayatında yerlerini aldıklarını belirtti.Bayboğan "Çağ Üniversitesi eğitim kadrosu oldukça güçlü ve profesyonel. Bu sayede öğrencilerimizi uluslararası standartlarda rekabet edecek güçte yetiştiriyoruz. Avrupa'da ilk 100 üniversite arasına girmeyi başardık, bundan sonraki hedefimiz ise, gelişen dünyanın teknolojik yapısının Çağ profesyonelliği ile entegrasyonunu sağlamak ve globalde ilk 50 özel üniversite arasına girebilmek" dedi. Mütevelli Heyet Başkanı Lütfi Bayboğan "Üniversitemiz, dünya standartlarında spor kompleksleri, Uluslararası markaları barındıran yiyecek içecek alanları, son teknolojiyi barındıran akademik donanımı ve doğayla içiçe 500 bin metrekare görkemli kampüsüyle, kaliteli eğitimin öncülerinden olmayı başarmıştır" dedi.Çağ Hukuk Türkiye birincisi uluslararası standartlarda öğrenci yetiştirdiklerine vurgu yapan Bayboğan, "Öğrencilerimizin başarılarıyla gurur duyuyoruz, çeşitli alanlarda elde ettikleri başarılarına bir yenisini daha ekleyerek, bu yıl ELSA (Avrupa Genç Hukukçular Derneği) İzmir Şubesi tarafından düzenlenen "Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez I. Kurgusal Duruşma Yarışması"nda bölgemizde kurulan ilk hukuk fakültesi olan, Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi birinci oldu" dedi. Bayboğan, "Globalleşmeyle birlikte ortaya çıkan yeni dünya düzenindeki gelişmelerin Türkiye ekonomisine entegrasyonuyla birlikte, aileler ve öğrenciler, uluslararası standartlarda eğitim veren yükseköğretim kurumlarını tercih ediyorlar. Bu bağlamda da gerek bölgenin, gerekse ülkenin ekonomik koşullarına göre bölümler açan Çağ Üniversitesi'nde yetişen kalifiye elemanların, bölgemize ve ülkemize hizmet etmesiyle, beyin göçünün önüne geçilmesine destek olunuyor" dedi."Mezuniyet sonrası işe yerleşme oranı yüzde yüze yakın olan Çağ mezunları, ülke pazarımızda yer bulan büyük ölçekli ulusal ve uluslararası firmaların öncelikli tercihi oluyor" şeklinde konuşan Bayboğan, "Ayrıca Çağ Üniversitesi, yaklaşık 1000 kişiyi istihdam ederek, bölge ekonomisine katkı sağlıyor. Dev kampüste, eğitim alanında ciddi yatırımlar yapılıyor. Optimum düzeydeki teknolojik altyapısı, güvenli kampüs ortamı ve kaliteli eğitim anlayışıyla bölgede alanında lokomotif görevi üstleniyor" dedi.