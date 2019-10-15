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Takımı’nın gümüş sponsoru oldular

Giriş Tarihi: 15.10.2019
Çukurova Racing Takımı’nın gümüş sponsoru oldular
2018-2019 sezonunda Groseri, Dünya'nın en nitelikli mühendislik yarışması olan Uluslararası Formula SAE İspanya yarışlarına katılım sağladı. Çukurova Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği'nde öğretim gören öğrencilere eğitime destek amacı ile Çukurova Racing Takımı'nın Gümüş sponsoru oldu. Çukurova Racing Takımına Gümüş Sponsor olan, Groseri Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Levent Uğurses'e Çukurova Racing takımında yer alan öğrenciler tarafından teşekkür plaketi verildi. Uğurses de öğrencilerin başarılarını bir kez daha kutladı.
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Çukurova Racing Takımı’nın gümüş sponsoru oldular
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