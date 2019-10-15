ÇÜTAM’da Beylikler ve Osmanlı dönemi yapı toplulukları anlatıldı

BUGÜN NELER OLDU

Üniversitesi (ÇÜ) Türkoloji Araştırmaları Merkezi'nin (ÇÜTAM) bu haftaki konuğu 'Adana'da Beylikler ve Osmanlı Dönemi Yapı Toplulukları' başlıklı konuşmasıyla ÇÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü Sanat Tarihi Öğr. Gör. Dr. Nermin Tanburoğlu oldu. Konuşmasına günümüze ulaşan yapı topluluklarını anlatarak başlayan Öğr. Gör. Dr. Tanburoğlu, sonrasında diğer yapı toplulukları hakkında çeşitli bilgiler verdi. Adana Yağ Camii ve Adana Ulu Camii yapı topluluklarının günümüze kadar ulaştığını belirten Öğr. Gör. Dr. Tanburoğlu, Adana Yağ Camii'nin Ramazanoğulları döneminde inşa edildiğini ve camii ile medreseden meydana gelen küçük ölçekli bu yapı topluluğundaki mekân ve yapıların birbirinden farklı zamanlarda yaptırılmış olduğunu ifade etti. Ulu Camii üzerinde durarak bu yapı topluluğunun Adana'daki büyük ölçekli yapı topluluklarının tek örneği olduğunu söyleyen Dr. Tanburoğlu, imarına 15. yüzyılın sonlarında başlandığını ve yapım faaliyetlerinin de 16. yüzyılın ilk yarısına kadar devam ettiğini belirtti. Sunum sonrasında ÇÜTAM katılımcılarının sorularını da yanıtlayan Öğr. Gör. Dr. Nermin Tanburoğlu'na katkı ve katılımlarından dolayı Merkez Müdürü Prof. Dr. A. Deniz Abik tarafından plaket takdim edildi.