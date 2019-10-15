Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > ÇÜTAM’da Beylikler ve Osmanlı dönemi yapı toplulukları anlatıldı

ÇÜTAM’da Beylikler ve Osmanlı dönemi yapı toplulukları anlatıldı

Giriş Tarihi: 15.10.2019
ÇÜTAM’da Beylikler ve Osmanlı dönemi yapı toplulukları anlatıldı
ÇUKUROVA Üniversitesi (ÇÜ) Türkoloji Araştırmaları Merkezi'nin (ÇÜTAM) bu haftaki konuğu 'Adana'da Beylikler ve Osmanlı Dönemi Yapı Toplulukları' başlıklı konuşmasıyla ÇÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü Sanat Tarihi Öğr. Gör. Dr. Nermin Tanburoğlu oldu. Konuşmasına günümüze ulaşan yapı topluluklarını anlatarak başlayan Öğr. Gör. Dr. Tanburoğlu, sonrasında diğer yapı toplulukları hakkında çeşitli bilgiler verdi. Adana Yağ Camii ve Adana Ulu Camii yapı topluluklarının günümüze kadar ulaştığını belirten Öğr. Gör. Dr. Tanburoğlu, Adana Yağ Camii'nin Ramazanoğulları döneminde inşa edildiğini ve camii ile medreseden meydana gelen küçük ölçekli bu yapı topluluğundaki mekân ve yapıların birbirinden farklı zamanlarda yaptırılmış olduğunu ifade etti. Ulu Camii üzerinde durarak bu yapı topluluğunun Adana'daki büyük ölçekli yapı topluluklarının tek örneği olduğunu söyleyen Dr. Tanburoğlu, imarına 15. yüzyılın sonlarında başlandığını ve yapım faaliyetlerinin de 16. yüzyılın ilk yarısına kadar devam ettiğini belirtti. Sunum sonrasında ÇÜTAM katılımcılarının sorularını da yanıtlayan Öğr. Gör. Dr. Nermin Tanburoğlu'na katkı ve katılımlarından dolayı Merkez Müdürü Prof. Dr. A. Deniz Abik tarafından plaket takdim edildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
ÇÜTAM’da Beylikler ve Osmanlı dönemi yapı toplulukları anlatıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN