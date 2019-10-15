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’dan, öğrencilere meslek seçimi testi

Giriş Tarihi: 15.10.2019
İŞKUR’dan, öğrencilere meslek seçimi testi
MERSİN Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü, Mesleki Yönelim Test Bataryası ile öğrencileri doğru mesleğe yönlendirmeyi hedefliyor. İnternet üzerinden kullanıma açılan uygulama, Hacı Sabancı Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencilerine uygulandı. Mersin İŞKUR'dan yapılan açıklamaya göre, ortaöğretim öğrencilerine bölüm seçme veya bölüm değiştirme aşamasında uygulanan Mesleki Yönelim Test Bataryası ile öğrencilerin doğru mesleğe yönlendirilerek iş gücü piyasasına daha verimli ve işini severek yapan bireyler kazandırılması hedefleniyor. Bu çerçevede, Hacı Sabancı Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencilerine Mesleki Yönelim Test Bataryası uygulandı.
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İŞKUR’dan, öğrencilere meslek seçimi testi
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