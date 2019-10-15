Kaçak içkiye geçit yok

BUGÜN NELER OLDU

Adana polisi son zamanlarda çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği kaçak içki ile mücadelesini tüm hızıyla sürdürüyor. Ekiplerin son olarak iki adrese yaptığı operasyonda çok sayıda kaçak içki ile çok sayıda malzemeler ele geçirdi, Operasyonda gözaltına alınan 2 kişi emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandılar.Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlü ekipleri Çukurova İlçesi Güzelyalı Mahallesi'nde bir manavda kaçak içki satışının yapıldığını yönünde ihbar aldı ve harekete geçti. Ekipler düzenledikleri operasyonda satışa hazır halde 185 litre boğma tabir edilen kaçak içki ele geçirdi. Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen S.G. cezaevine konuldu.Ekiplerin ikinci adresi Seyhan İlçesi Yeşiloba Mahallesi oldu. Bir evin deposunda içki imalatı yapıldığını tespit eden ekipler yaptıkları aramada, 150 litre satışa hazır halde viski, 500 adet anason tüpü, 331litre viski aroması, 5 adet 500 gram içki yapımında kullanılan maya 60 litre gliserin, 40 litre anason, 10 litre etil alkol, 30 bin adet doluma hazır anason kiti, 3bin 500 adet doluma hazır gliserin kiti, bin adet kit doldurma aparatı ele geçirdi. Gözaltına alınan F.Y. tutuklandı.