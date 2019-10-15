Kanun sihirbazı

BUGÜN NELER OLDU

sanatçısı Ahmet Baran, bir ayda 3 farklı kıtaya müziğinin sihrini buluşturmaya hazırlanıyor. Müzikal olarak en büyük hedefinin tarzıyla tavrıyla müziğimizi güncelleyerek modern dünyaya taşımak olduğunu söyleyen sanatçı 15-18 Ekim Kazakistan, 28-30 Ekim Gana, 10 Kasım Selanik, 21-24 Kasım Tayland'da kendi projelerini farklı kültürlerle paylaşacak. Yurtdışından aldığı teklifleri gurur verici olarak değerlendiren kanun sanatçısı Ahmet Baran, hayatında ahlaklı olmak, paylaşımcı olmak, tabiatı korumak ve sevmek gibi müzikten daha önemli değerler olduğunu hem yeteneği hem de karakteri ile eşit olarak anılmak istediğini ifade etti.