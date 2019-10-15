Kazakistanlı dört ressamın sergisi bugün açılacak

BUGÜN NELER OLDU

sanatçılar Andrey Orazbayev, Galymzhan Suyunov, Turar Tulayev ve Sultan Amanzhol'un Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladıkları ve toplamda 141 eserden oluşan dört ayrı kişisel resim sergisi ile Kazakistanlı sanatçılar Gania Chagataeva, Meldekhan Kassymbek, Nurlan Shilibaev, Sadir Kairbay ve Renat Yelubaev!a ait 25 çalışmadan oluşan karma resim sergisi Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan tarafından açılacak. Bugün saat 08.00'de, Andrey Orazbayev'a ait 90 eserden oluşan kişisel resim sergisi Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonunda, Galymzhan Suyunov, Turar Tulayev ve Sultan Amanzhol'a ait kişisel resim sergileri ile karma sergi ise saat 08.45'te İletişim Fakültesi sergi salonunda yer alacak. Resimlerde İnsan ve Dünya Arasındaki İlişkiler, Zaman ve Derinlik Yansıtılmakta Kazakistanlı sanatçı Andrey Orazbayev'in eserleri sembolik bir plan temelinde yaratılan eserlerdir. Çizgilerin karmaşıklığı, kompozisyon yoğunluğu ve tamlığı, çizginin zarafeti ve doğruluğu ile ayırt edilirler. Eserler içsel ifadelerle doldurulur ve orijinal yorumda sunulur. Karışık ortam kullanımı ve çeşitli materyallerin tanıtılması, sanatçının çok doku kolajları oluşturmasını sağlar. Andrey Orazbaev'in resimleri izleyiciyi yaratıcı süreçle tanıştırmanın modern biçimini temsil ediyor. Resimlerde insan ve dünya arasındaki ilişkiler, zaman ve derinlik yansıtılmaktadır.