Kontrolden çıkan ticari araç takla attı

KAHRAMANMARAŞ'TA
sürücüsünün kontrolünden
çıkan hafif ticari araç,
takla atarak karşı şeride geçti.
Kazada, 5 kişi yaralandı. Kaza,
saat öğleden sonra sıralarında
Dr. Mustafa Bey Meydanı
alt geçidinde meydana geldi.
İddiaya göre, sanayi sitesinde
şehir merkezine giden Ökkeş
Akpınar yönetimindeki 46 NU
268 plakalı hafif ticari araç,
kontrolden çıkarak takla attıktan
sonra karşı şeride geçti. Ters
dönerek durabilen aracın sürücüsü Ökkeş Akpınar ile araçtaki
Safa Gayret (21), Mekselina Karaosmanoğlu (22), Sebahattin
Sırma (27) ve Tebernuş Bertizlioğlu (23) yaralandı. İhbar üzerine
olay yerine
sağlık, itfaiye
ve polis ekibi sevk
edildi. İlk müdahaleleri
olay yerinde
yapılan yaralılar
ambulanslarla
kentteki çeşitli hastanelere
götürüldü.
Yaralıların sağlık
durumunun iyi olduğu
belirtildi.