Kontrolden çıkan ticari araç takla attı

BUGÜN NELER OLDU

sürücüsünün kontrolündençıkan hafif ticari araç,takla atarak karşı şeride geçti.Kazada, 5 kişi yaralandı. Kaza,saat öğleden sonra sıralarındaDr. Mustafa Bey Meydanıalt geçidinde meydana geldi.İddiaya göre, sanayi sitesindeşehir merkezine giden ÖkkeşAkpınar yönetimindeki 46 NU268 plakalı hafif ticari araç,kontrolden çıkarak takla attıktansonra karşı şeride geçti. Tersdönerek durabilen aracın sürücüsü Ökkeş Akpınar ile araçtakiSafa Gayret (21), Mekselina Karaosmanoğlu (22), SebahattinSırma (27) ve Tebernuş Bertizlioğlu (23) yaralandı. İhbar üzerineolay yerinesağlık, itfaiyeve polis ekibi sevkedildi. İlk müdahaleleriolay yerindeyapılan yaralılarambulanslarlakentteki çeşitli hastaneleregötürüldü.Yaralıların sağlıkdurumunun iyi olduğubelirtildi.