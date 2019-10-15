Melih ABİ: Kaldırım kenarı boş böyle araç park edilir mi?

BUGÜN NELER OLDU

Burası Yurt Mahallesi'nde bir yol.Araç sürücüsü diğer aracın yanına park etmiş.Yolu trafiğe kapatmış!Manyaklığa bakın siz!Manyaklık diyorum çünkü yanına park ettiği aracın hem önü hem arkası boş.Aracını oraya koyabilirdi...Koymadı.Çünkü saygısız biri.Yolu kapatma yetkisini nereden aldı?Ceza yediği zaman feryat ediyor.Etme kardeşim!Bu iş eğitimle de olmaz!Yoksa naturada bir şey böyle olur işler!Kendini uyaranlara bile tepki göstermiş!Bu gibilere cezayı okkalı vermek lazım!Adam 'ne var' diye çıkışmış bir de!Çok şey var.Orası babanın malı mı?Şehir stadı temizlenmeli.Kapalıda pislikten oturulamıyor.Her yer güvercin pisliği dolmuş.Stat yabani kuşlar ile güvercinlere terk edilmiş.Özellikle de kapalı tribüne pisliyorlar.Tribünün tavanında tüneyen kuşlar geceleri de burada kalıyor ve yuva yapıyor.Pislikleri aşağıya dökülüyor.Maç günleri seyirciler koltuklara pislikten oturamıyor.Bu kuşlar gitmiyorsa ki gitmiyor.O halde kapalı tribünün koltukları haftada bir yıkansa olmaz mı?İnsanlar maça gelince oturamıyor da...Nerede statla ilgili kişiler?