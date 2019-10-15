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’de çift başlı biber yetişti

HAYRETTİN YENEL Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 15.10.2019
Niğde’de çift başlı biber yetişti
NIĞDE'NIN Altunhisar İlçesine bağlı Ulukışla köyünde yetişen biber görenleri şaşırtıyor. Niğde Altunhisar İlçesine bağlı Ulukışla Köyünde bulunan bahçesinde yetişen çift başlı biberi hasat sırasında tesadüf olarak gören Mehmet Demirtaş adlı üretici yıllardır üreticilik yaptığını ve ilk kez bahçesinde iki başlı biber yetiştiğini gördüğünü söyledi. Mehmet Demirtaş iki başlı biberi yemeyerek şimdilik evinde teşhir ediyor. Üretici Mehmet Demirtaş, "Biber görenlerin ilgisini çekiyor, insanlar şaşkınlıklarını gizleyemiyor" dedi.
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Niğde’de çift başlı biber yetişti
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