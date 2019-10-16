Ayakkabıda uyuşturucu hap ele geçirildi

BUGÜN NELER OLDU

uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda, ayakkabıya gizlenmiş 3 bin 475 uyuşturucu hap ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziantep- Osmaniye kara yolunda bir dinlenme tesisinde uyuşturucu alışverişi yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Düzenlenen operasyonda, narkotik köpeği "Çevik"in de katıldığı aramada, çuval içerisinde bulunan giysilerin arasında yer alan ayakkabıya gizlenmiş 3 bin 475 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan R.E.H, A.E.C, A.E.H. ve M.E.M'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.