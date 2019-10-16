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Feride’ye sürpriz

Giriş Tarihi: 16.10.2019
Feride’ye sürpriz
KADINLAR Basketbol Süper Lig takımlarından Gelecek Koleji Çukurova Basketbol'un başarılı oyuncusu Feride Şevval Akalan antrenmanda büyük bir sürpriz ile karşılaştı. Deplasmanda oynayacağı OGM Ormanspor maçı hazırlıkları için sahaya çıkan basketbolcular takım arkadaşları Akalan'ın yeni yaşını salonda kutladı. Büyük sürpriz karşısında şaşkınlık yaşayan Feride Şevval Akalan, pastanın üzerindeki mumları üfleyerek yeni yaşına girdi. Yeni yaşında sağlık, mutluluk ve başarı dileyen tecrübeli basketbolcu, "Benim için unutulmaz bir gün oldu" dedi.
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Feride’ye sürpriz
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