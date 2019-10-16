Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > İki hektarlık orman alan zarar gördü

İki hektarlık orman alan zarar gördü

Giriş Tarihi: 16.10.2019
İki hektarlık orman alan zarar gördü
MERSİN'İN Mut ve Silifke ilçelerinde çıkan orman yangınlarında 7 hektarlık alan zarar gördü. Mut ilçesi Çağılpınar mevkisindeki kırsal alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Büyükşehir Belediyesi ile Mut Orman İşletme Müdürlüğüne ait 5 arazöz, 2 su tankeri ve bir helikopterle alevlere müdahale edildi. Büyümeden söndürülen yangında yaklaşık 5 hektar kızılçam ve ladin ormanı zarar gördü. Silifke ilçesinin Işık mevkisindeki kızılçam ormanında da yangın çıktı. Ekiplerin 8 arazöz, 3 su tankıyla müdahale ederek söndürdüğü yangın nedeniyle 2 hektarlık alanda zarar oluştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İki hektarlık orman alan zarar gördü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN