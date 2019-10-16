Minik kulaçlar mutlu etti

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aziantep'te Şehitkamil Belediye Başkanlığı tarafından 7-13 Ekim Amatör Spor Haftası kutlama etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilencoşkulu bir katılımla gerçekleştirdi. Yüzme branşı özelinde spor sevgisinin aşılandığı yarışlarda minik kulaçlar performanslarıyla mutlu etti. Şehitkamil, Alleben Yüzme Havuzunda kulvarlar 7-13 Ekim Amatör Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen şenlikte minik kulaçları ağırladı.5-7 yaş aralığında sporcuların 6 farklı disiplinde mücadele vereceği organizasyonda aynı zamanda Şehitkamil Belediye Spor Kulübü yüzme, paletli yüzme ve sutopu takımlarının altyapılarında faaliyet gösterecek sporcular da belirlendi. Havuzda yarışan çocuklarının velileri, düzenlenen organizasyona ilişkin yaptıkları değerlendirmede duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Veliler, sağlanan imkanlar dolayısıyla