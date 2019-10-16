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Minik kulaçlar mutlu etti

Alleben Yüzme Havuzunda ‘Amatör Spor Haftası’ kutlandı

Giriş Tarihi: 16.10.2019
Minik kulaçlar mutlu etti
Gaziantep'te Şehitkamil Belediye Başkanlığı tarafından 7-13 Ekim Amatör Spor Haftası kutlama etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen 'Minik Kulaçlar Yüzme Şenliği' coşkulu bir katılımla gerçekleştirdi. Yüzme branşı özelinde spor sevgisinin aşılandığı yarışlarda minik kulaçlar performanslarıyla mutlu etti. Şehitkamil, Alleben Yüzme Havuzunda kulvarlar 7-13 Ekim Amatör Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen şenlikte minik kulaçları ağırladı.

GELİŞİMLERİ İÇİN ÇOK FAYDALI
5-7 yaş aralığında sporcuların 6 farklı disiplinde mücadele vereceği organizasyonda aynı zamanda Şehitkamil Belediye Spor Kulübü yüzme, paletli yüzme ve sutopu takımlarının altyapılarında faaliyet gösterecek sporcular da belirlendi. Havuzda yarışan çocuklarının velileri, düzenlenen organizasyona ilişkin yaptıkları değerlendirmede duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Veliler, sağlanan imkanlar dolayısıyla Veliler, yapılan etkinliğin çocukların gelişimi açısından büyük faydalar sağladığını dile getirdiler.
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Minik kulaçlar mutlu etti
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