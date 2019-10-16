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kabustan uyanmak istiyor

TFF 2. Lig’de galibiyete hasret kalan Anadolu’nun hocası Burhan Alıcı, “Bandırma maçıyla yeni sayfa açma peşindeyiz” dedi

HAYRETTİN YENEL Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 16.10.2019
Niğde kabustan uyanmak istiyor
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta oynadığı 8 maçta galibiyet yüzü göremeyen Niğde Anadolu FK çıkış arıyor. Üst üste alınan kötü sonuçlarla ligin dibine demir atan takımda teknik heyet ve yönetim futbolcuların morallerini yükseltmek için çaba sarf ediyor. Antrenör Burhan Alıcı, çok şanssız maçlar oynadıklarını belirterek, "Bu durum hak etmiyoruz" ifadelerini kullandı. Niğde Anadolu FK'nin yetenekli oyunculardan kurulu bir takım olduğunun altını çizen Alıcı şunları söyledi:

KARA BULUTLAR DAĞILIR
"Alacağımız bir galibiyet takımın üzerindeki kara bulutları dağıtacaktır. Bu hafta deplasmanda Bandırmaspor ile karşılaşacağız. Zor bir mücadele olacak. Bunun bilincindeyiz. Ancak bizim şiddetle bir galibiyete ihtiyacımız var. Takım da bunun bilincinde, gerekeni yapacaklar" diye konuştu.
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Niğde kabustan uyanmak istiyor
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