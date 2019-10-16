Uygulamada silahlar elegeçirildi

BUGÜN NELER OLDU

Adana polisi son bir hafta içinde yaptığı asayiş uygulamasında biri uzun namlulu 1 silah da olmak üzere 56 silah ve 395 mermi ele geçirdi. Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla, suç oluşmadan suçu önlemek ya da daha önceden suç işlemiş ve sokakta gezen şahısların yakalanması için uygulamalar tüm hızıyla sürüyor. Kentin D-400 ve otoyoldaki 5 rutin kontrollerin yanı sıra şok uygulamalar da devreye sokuldu. Bu nedenle polisler 7 gün 24 saat esasına göre ara sokaklarda bile uygulama yapmaya başladı. Aktaş'ın talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde diğer birimlerin de destek verdiği uygulamalarda polis 31 bin 135 şahıs, 13 bin 779 araç kontrol edilip, 1 uzun namlulu olmak üzere 29 tabanca, 26 av tüfeği ve 395 mermi ele geçirirken hapis cezasıyla aranan 180 hükümlüyü de yakaladı. Yapılan araç kontrollerinde 9 çalıntı motosiklet ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi. Torbacı diye tabir edilen şahıslara da geçit verilmeyerek 2 kilo esrar, 8 gram metanfetamin, 6,2 gram taş kokain ele geçirilip zanlıları gözaltına alındı. Emniyet yetkilileri Vatandaşın huzur ve güveni için uygulamaların devam edeceğini bildirdi.