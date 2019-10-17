40 bin öğrenciye ayakkabı dağıtıldı

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iki hayırsever işadamı, dar gelirli ailelere mensup 40 bin 500 öğrenciye ayakkabı yardımı yaptı. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı SYDV) aracılığıyla yapılan yardıma teşekkür eden Gaziantep Valisi Davut Gül, hayırseverleri vakıf aracılığıyla bağış yapmaya çağırdı. Ayakkabı dağıtımı için Valilik makamında gerçekleşen protokol imza töreninde konuşan Vali Gül, hayırsever Ercan ve Mehmet Göğüş'ün SYDV aracılığı ile Gaziantep'in 8 ilçesindeki ihtiyaç sahibi 40 bin 500 çocuğun ayakkabı ihtiyacını karşıladıklarını söyledi. Yapılan yardımlarda gerekli hassasiyetin gösterilerek çocukların rencide edilmediğini belirten Vali Gül, isteyen hayırseverlerin SYDV aracılığı ile yardım yapabileceğini vurguladı. Hayırseverler Ercan Göğüş ve Mehmet Yasav ise böylesi güzel organizasyonları gündeme getirerek hayır işine vesile olan Vali Gül ve SYDV ekibine teşekkür etti. İmza töreninin ardından 8 ilçeden gelen okul müdürlerine Gül ve Göğüş tarafından temsili olarak ayakkabılar teslim edildi.