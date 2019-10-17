Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Atalay ve Arıkan deniz müzesinde sergi açtı

Atalay ve Arıkan deniz müzesinde sergi açtı

Giriş Tarihi: 17.10.2019
Atalay ve Arıkan deniz müzesinde sergi açtı
MERSİN Deniz Ticaret Odası (MDTO) ve Mersin Deniz Müzesi iş birliğinde Dorothea Atalay'ın resimleri ve Nihat Arıkan'ın heykellerinden oluşan eserler, karma sergiyle Mersinlilerin beğenisine sunuldu. Açılışa, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutan Yardımcısı Yb. Çağın Taşkın, Mersin Deniz Müzesi Komutanı Öğ. Bnb. Gökhan Görkem, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, MDTO Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Lokmanoğlu, MDTO Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri, Araştırmacı Yazar Nihat Taner ve sanatseverler katıldı. Nihat Taner, Mersin'de böyle bir sergi yapmayı istediklerini, MDTO'nun güçlü desteği ile bu arzularını gerçekleştirdiklerini belirterek, kültür ve sanata katkıları dolayısıyla oda yönetimine teşekkür etti. Heykel Sanatçısı Prof. Dr. Nihat Arıkan ise sanatın paylaştıkça güzelleşen bir alan olduğunu vurgulayarak, "Yapılanlar paylaşılmazsa, çevrenizde sizinle benzer hisleri paylaşan insanlar yoksa yaptığınızın bir anlamı yok. Ne kadar paylaşabilirseniz işinizden o derece keyif alırsınız" diye konuştu. Serginin 20 Ekim gününe kadar ziyarete açık olacağı öğrenildi
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Atalay ve Arıkan deniz müzesinde sergi açtı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN