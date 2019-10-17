Atalay ve Arıkan deniz müzesinde sergi açtı

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Deniz Ticaret Odası (MDTO) ve Mersin Deniz Müzesi iş birliğinde Dorothea Atalay'ın resimleri ve Nihat Arıkan'ın heykellerinden oluşan eserler, karma sergiyle Mersinlilerin beğenisine sunuldu. Açılışa, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutan Yardımcısı Yb. Çağın Taşkın, Mersin Deniz Müzesi Komutanı Öğ. Bnb. Gökhan Görkem, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, MDTO Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Lokmanoğlu, MDTO Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri, Araştırmacı Yazar Nihat Taner ve sanatseverler katıldı. Nihat Taner, Mersin'de böyle bir sergi yapmayı istediklerini, MDTO'nun güçlü desteği ile bu arzularını gerçekleştirdiklerini belirterek, kültür ve sanata katkıları dolayısıyla oda yönetimine teşekkür etti. Heykel Sanatçısı Prof. Dr. Nihat Arıkan ise sanatın paylaştıkça güzelleşen bir alan olduğunu vurgulayarak, "Yapılanlar paylaşılmazsa, çevrenizde sizinle benzer hisleri paylaşan insanlar yoksa yaptığınızın bir anlamı yok. Ne kadar paylaşabilirseniz işinizden o derece keyif alırsınız" diye konuştu. Serginin 20 Ekim gününe kadar ziyarete açık olacağı öğrenildi