Eşini bıçaklayan sanığa ağır ceza

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doğum yaptıktan sonra boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından hastanede bıçaklanan üç çocuk annesi kadının avukatı Mehmet Cihan Mercimek, hakkında 4,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle asliye ceza mahkemesinde dava açılan sanığın ağır ceza mahkemesinde yargılanması talebiyle mahkemeye dilekçe sundu. Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 24 Ağustos'ta erkek bebek dünyaya getiren Güldane Yırtıcı'yı (28), bıçakla yaralayan boşanma aşamasındaki eşi Ahmet Yırtıcı hakkında, "kasten yaralama" suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame 11. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.