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’te halk otobüsü faciası

Giriş Tarihi: 17.10.2019
Gaziantep’te halk otobüsü faciası
GAZİANTEP'TE sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir halk otobüsü, ilk önce yoldaki temizlik işçisine çarparak kaldırımda bekleyen iki kardeşe çarptı. Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde meydana geldi. Şehitkamil ilçesine bağlı Nurtepe Mahallesi, Eski Dülük Caddesi üzerinde seyir halindeki bir özel halk otobüsü, direksiyon hakimiyetini kaybedince ilk önce yolda temizlik yapan temizlik işçisine çarptı. Daha sonra kaldırma çıkan halk otobüsü, hızını alamayarak kaldırımda bekleyen 2 kardeşe çarptı. Yaralılara ilk müdahale vatandaşlar tarafından yapıldı. Olay yerine çağrılan ambulans ile yaralılar hastaneye kaldırıldı.
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Gaziantep’te halk otobüsü faciası
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