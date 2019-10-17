Hatayspor’un aklı güneyin derbisinde

BUGÜN NELER OLDU

FF 1. Lig'in 8. haftasında cumartesi günüu konuk edecek Hatayspor'un teknik direktörü, mücadele güçlerini daha da yukarı çıkarmak istediklerini söyledi., Hatayspor takımının'ndeki antrenmanında,maçının önemine dikkati çekti. Karşılaşmayıolarak nitelendiren Toysal, takımında sakat oyuncu bulunmadığını belirterek,diye konuştu.