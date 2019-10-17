Hatayspor’un aklı güneyin derbisinde

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FF 1. Lig'in 8. haftasında cumartesi günü Adana Demirspor'
u konuk edecek Hatayspor'un teknik direktörü Bayram Toysal
, mücadele güçlerini daha da yukarı çıkarmak istediklerini söyledi. Toysal
, Hatayspor takımının Osman Çalgın Tesisleri
'ndeki antrenmanında, Adana Demirspor
maçının önemine dikkati çekti. Karşılaşmayı "Güneyin Derbisi"
olarak nitelendiren Toysal, takımında sakat oyuncu bulunmadığını belirterek, "Doğal olarak stratejisi yoğun, bizim için çok önem arz eden bir maç oynayacağız. İki takımın da kazanmak isteyeceği bir maç. Dengeli oyun olacak. Mücadele gücümüzü biraz daha yukarı çıkartıp, Adana Demirspor maçından istediğimiz puanları almak istiyoruz. İnşallah bunu başaracağız"
diye konuştu.