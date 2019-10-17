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Hatayspor’un aklı güneyin derbisinde

ekibinin yeni teknik direktörü Bayram Toysal cumartesi günkü Adana Demir maçına büyük önem verdiklerini söyledi

Giriş Tarihi: 17.10.2019
Hatayspor’un aklı güneyin derbisinde
TFF 1. Lig'in 8. haftasında cumartesi günü Adana Demirspor'u konuk edecek Hatayspor'un teknik direktörü Bayram Toysal, mücadele güçlerini daha da yukarı çıkarmak istediklerini söyledi. Toysal, Hatayspor takımının Osman Çalgın Tesisleri'ndeki antrenmanında, Adana Demirspor maçının önemine dikkati çekti. Karşılaşmayı "Güneyin Derbisi" olarak nitelendiren Toysal, takımında sakat oyuncu bulunmadığını belirterek, "Doğal olarak stratejisi yoğun, bizim için çok önem arz eden bir maç oynayacağız. İki takımın da kazanmak isteyeceği bir maç. Dengeli oyun olacak. Mücadele gücümüzü biraz daha yukarı çıkartıp, Adana Demirspor maçından istediğimiz puanları almak istiyoruz. İnşallah bunu başaracağız" diye konuştu.
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Hatayspor’un aklı güneyin derbisinde
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