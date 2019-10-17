Mezitli’de ‘Dikişin Olsun Projesi’ başladı

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Mezitli'de, kadınlara dikiş eğitiminin verileceği 'Dikİş'in Olsun' projesi, Mezitli Soroptimist Kulübü, Mezitli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve bir dikiş makinesi firması işbirliği ile hayata geçirildi. Mezitli Soroptimist Kulübü öncülüğünde gerçekleştirilen 'Dikİş'in Olsun' projesi kapsamında, Mezitli Belediyesi Atatürk Mahallesi Gönüllü Evinde ilk eğitimlere bu hafta başlandı. Kadınların dikiş eğitimlerine katkı sağlamak, temel dikim tekniklerini öğretmek amacıyla hayata geçirilen kursa kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Eğitimlerde, dikiş kursu eğitmeni Esra Örgen tarafından, temel dikiş kuralları, kol ağzı ve yaka dikimi gibi birçok konuda bilgiler verilecek ve dikiş dikmenin incelikleri anlatılacak. Her modülü yaklaşık 45 gün sürecek olan kursun açılışı dolayısıyla bir etkinlik düzenlendi. Etkinliğe, Mezitli Soroptimist Kulübü Başkanı Aydan Dayı Kaymaz, kulübü kurucu başkanı Sembol Tarhan ile çok sayıda kulüp üyesi katıldı. Kulüp Başkanı Kaymaz, kulüp üyesi iş ve meslek kadınlarının her alanda kadının statüsünü yükseltmek amacıyla çalışma yaptıklarını söyledi.