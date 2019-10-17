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Minik Simay’ın Zafer amcası

Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın en küçük misafiri olan 4 yaşındaki Simay Tahtacı, polis kıyafetini üzerinden çıkarmıyor

Giriş Tarihi: 17.10.2019
Minik Simay’ın Zafer amcası
Adana'da polisi çok seven 4 yaşındaki Simay Tahtacı emniyet müdürlüğüne geldiği sırada gördüğü Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a "Zafer amca" diye bağırıp koşarak kucağına atladı. Adana'da Serdar-Gülhan Tahtacı çifti, 4 yıl önce dünyaya gelen ve Simay adını verdikleri kızlarını vatan ve polis sevgisiyle yetiştirdi. Bu nedenle Simay Tahtacı polisi çok seven bir çocuk olarak büyüdü. Her gördüğü yerde polisin yanına gidip onlarla sohbet eden minik Simay geçtiğimiz günlerde de çok sevdiği polisleri görmek için Adana Emniyet Müdürlüğüne gitti. Simay Tahtacı emniyet bahçesine girdiği sırada ise Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın bir programa gitmek üzere kapıdan çıktığını gördü. Minik Simay "Zafer amca" diyerek bağırıp koşarak emniyet müdürünün kucağına atladı. Aktaş minik Simay'ı sevip sohbet etmeye başladı. Aktaş çocuğun yaşını ve ismini sorduktan sonra polise aşık olmasından çok memnun olduğunu söyleyip minik Simay'a polis bebeği ve çeşitli hediyeler verdi. Aktaş aileye de böyle içinde vatan sevgisi, polis sevgisi çocuk yetiştirdikleri için teşekkür etti.

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Minik Simay’ın Zafer amcası
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