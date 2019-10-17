Toplu taşımaya yönelik denetimler artırıldı

BUGÜN NELER OLDU

Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların toplu taşıma araçlarına yönelik yoğun şikayetlerini dikkate alarak, toplu taşımaya yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Denetimde, sivil polis memurları toplu taşıma araçlarına müşteri gibi binerek kontrol noktasına kadar sürücüyü izliyor. Kontrol noktasında sürücüye ve müşterilere kendini tanıtarak bilgilendirme yaparak, sürücü hatalıysa yaptığı hataları belirtiyor, hatasız sürücülere de teşekkür ediyor. Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İlimiz trafik birimleri olarak; 2018 yılında 1 milyon 463 bin 823 araç kontrol edilmiştir, 292 bin 266 araca işlem yapılmış ve 18 bin 215 araç trafikten men edilmiştir. Buna rağmen şikayetlerin önü kesilememiştir. Toplu taşıma ile ilgili rutin denetim anlayışından etkin sık ve sivil denetim anlayışına geçilmiştir. Amaç sadece kontrol noktalarında değil her yerde denetim algısını oluşturarak kural ihlalini en aza indirmektir. Çok sayıda sivil personelimiz görevlendirilmektedir. Personelimiz araçlara yolcu gibi binmektedir. Yolcu olarak binen personellerimiz seyahati boyunca yapılan tüm kural ihlallerini tespit etmektedir. Kural ihlali yapan sürücülere gerekli işlem uygulanmaktadır. Kural ihlali yapmayanlara teşekkür edilerek araçtan inilmektedir" denildi.