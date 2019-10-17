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Torbacılara göz açtırmadılar

’da Seyhan ve Yüreğir ilçesinde uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlıdan 4’ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Giriş Tarihi: 17.10.2019
Torbacılara göz açtırmadılar
Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" tabir edilen, sokakta uyuşturucu satan kişilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı. Ekipler, merkez Seyhan ilçesindeki Bahçeşehir ve Gülbahçesi ile Yüreğir ilçesindeki Serinevler mahallelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonlarda, taşınabilir şarj cihazına gizlenmiş 137 gram metamfetamin, araç anahtarı görünümünde hassas terazi, 42 gram sentetik uyuşturucu ve 710 gram esrar ele geçirildi. Şüpheliler Serena B. (25), Onurcan B. (21), Ramazan T. (22), Ömer B. (39), Halil A. (32), Umut B. (27), Yılmaz A. (28) ve Levent Y. (27) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Halil A, Umut B, Yılmaz A. ve Levent Y. tutuklandı, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla salıverildi.
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Torbacılara göz açtırmadılar
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