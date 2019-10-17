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Yeni adliye binası 2020’de faaliyete geçecek

Giriş Tarihi: 17.10.2019
Yeni Adana adliye binası 2020’de faaliyete geçecek
ADALET Bakanlığı Destek Hizmet Daire Başkanı Erdal Demir, yeni Adana adliye binasının, en geç Mayıs veya Haziran 2020'de faaliyete geçeceğini söyledi. Uzun süredir inşaatı devam eden ve 8 aydır tamamen durmuş vaziyetteki yeni adliye binasının bir an evvel bitirilmesi için yetkililerle görüşmek üzere Adalet Bakanlığı'na giden Adana Baro Başkanı Av. Veli Küçük ve Başkan Yardımcısı Av. Sabahattin Gümüş, Adalet Bakanlığı Destek Hizmet Daire Başkanı Erdal Demir'i makamında ziyaret etti. Erdal Demir, mevcut yüklenici ile sözleşmenin bu ay biteceğini, davet usulü işin başka bir firmaya verileceğini, kalan işlerin bu firma tarafından en kısa sürede bitirilerek en geç Mayıs veya Haziran 2020'de yeni Adana adliye binasının faaliyete geçeceğini söyledi.
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Yeni Adana adliye binası 2020’de faaliyete geçecek
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