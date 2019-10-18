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111 bin 111’inci kez ‘Hoş geldin’ dedi

Şahinbey Belediyesi’nin ‘Hoş geldin Bebek’ projesinde evinde ziyaret edilen bebek sayısı 111 bin 111’e ulaştı. Başkan Mehmet Tahmazoğlu yarım altın hediye etti

MEHMET BONCUK Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 18.10.2019
111 bin 111’inci kez ‘Hoş geldin’ dedi
Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi'nin "Hoş geldin Bebek" projesi kapsamında bugüne kadar 111 bin 111 bebek ve annesi ziyaret edildi. Görevliler, bebek için hazırladıkları hediye paketini verdiklerini anneleri bebek bakımı, anne sütünün önemi ve aşılar hakkında da bilgilendiriyor. Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Hoş geldin Bebek ve Evlilik Okulu, sosyal anlamdaki en önemli iki projemiz" dedi. Beydilli Mahallesinde yaşayan Solak ailesini ziyaret eden Tahmazoğlu, ikinci çocukları Ali Asaf'ın doğumu nedeniyle anne Leyla Solak'ı tebrik ederek bebeğe yarım altın taktı. Proje kapsamında bugüne kadar 111 bin 111 bebeğin ziyaret edildiğini açıklayan Tahmazoğlu, "Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle yürüttüğümüz projemiz bebek ölümlerinin azaltılmasında da önemli bir katkı sağlıyor" diye konuştu.

Hoş geldin Bebek projesini 2009 yılında göreve geldikten sonra başlattıklarını anımsatan Tahmazoğlu, projenin Evlilik Okulu'yla birlikte uyguladıkları en önemli sosyal projelerden biri olduğunu söyledi. Görevlilerin dünyaya yeni gelen bebeği ziyaret ederek battaniye, çanta, ateş ölçer ve anne bebek sağlığı ile ilgili kitapçılar verdiklerini kaydeden Tahmazoğlu, aynı zamanda anneye bebek bakımı, anne sütünün önemi ve aşılarının düzenli yapılması konusunda da bilgiler verildiğini sözlerine ekledi.

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111 bin 111’inci kez ‘Hoş geldin’ dedi
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