Adana’dan K. Maraş’a gülücük oldular

BUGÜN NELER OLDU

Pazarcık ilçesi Narlı- Çiğdemtepe Köyü Anaokuluna Her Şey Bir Gülücük İçin Derneği gönüllüleri kendi aralarında topladıkları parmak kuklalar, eğitici oyuncaklar trafik eğitim kartları ile kırtasiye malzemeleri boyama kitapları gönderdi. Unutulmazlar anların yaşandığı etkinlikte minik öğrencilerin sevinçleri görülmeye değerdi. Proje sorumluları Uğur Yaşar, Sevilay Kaplan ve Gül Kaykalak'ın köy okullarına verilen desteklerle çok mutlu olduklarını çocukların saf temiz masum duygularını onlarla paylaştıklarını belirtiler. Her Şey Bir Gülücük İçin Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Harun Kaplan "El ele projesi kısa sürede gönüllülerimizin verdiği destekle gerçekleştirdik. Projemizin daha çoğalarak devam edecek" dedi.