Fuhşa 2 milyon lira ceza kesildi

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2019 yılı içinde fuhuşla mücadele kapsamında başta günlük kiralanan evler olmak üzere yapılan operasyonlarda yaklaşık 2 milyon liralık idari para cezası kesildi. Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 2019 yılı içerisinde fuhuşla mücadele kapsamında başta günlük kiralanan evler ve 1+1 evler olmak üzere yapılan çalışmalarda fuhşa aracılık ve yer temininden 46'sı adli, 357'si de idari işlem olmak üzere toplam 403 adet işlem yapıldığı bildirildi. Açıklamada, fuhuş yapılan yerlerin 1 ay süreyle mühürlenerek kapatıldığı belirtildi. Fuhuş yapan kadın, fuhuş müşterisi erkek ve fuhşa aracılık ve yer temin eden şüpheliler olmak üzere toplam bin 422 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldığı belirtilen açıklamada, işlemler neticesinde bir milyon 925 bin lira idari para cezası uygulandığı bildirildi. Açıklamada, bazı bölgelerde fuhuş amaçlı bekleme yapan kadınlara yönelik de 45 işlem yapılarak 114 kadın hakkında 36 bin 480 lira idari para cezası uygulandığı kaydedildi. Gaziantep'te özellikle üniversiteye yakın bölgelerde öğrencilere kiralamak amacıyla yapılan stüdyo dairelerde fuhuş yapıldığı yönünde sık sık şikâyetler yapılırken, Şehirlerarası Otobüs Terminali yakınları ile şehrin farklı bölgelerindeki caddeler üzerinde ise bazı kadınların fuhuş amaçlı beklemesi dikkat çekiyor. Yapılan şikâyetler üzerine polis sık sık bu bölgelere operasyon düzenliyor.