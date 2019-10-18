HKÜ, Uluslararası Azerbaycan Fuarı’nda

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Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), Azerbaycan'da geleneksel olarak yapılan ve bu yıl 13'üncüsü düzenlenen "Azerbaycan Uluslararası Eğitim ve Kariyer Fuarına" katıldı. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleşen fuara, 22 ülkeden 150'den fazla kurum ve firma katıldı. Türkiye'den beş üniversite katıldığı ve ilginin yoğun olduğu fuarda Hasan Kalyoncu Üniversitesini, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şener Büyüköztürk ve Eğitim Fakültesi Öğretim üyesi Doç. Dr. Ramin Aliyev temsil etti. Dünyanın çeşitli ülkelerinden yüzlerce üniversite ve eğitim kuruluşlarının buluştuğu fuarın birinci gününde, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk ve Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral HKÜ standını ziyaret ederek stant temsilcilerinden bilgiler aldı. Ulusal düzeyde eğitim ağını hızla artıran ve öğrencilerine uluslararası eğitim imkânı sağlayan HKÜ'nün standı öğrenciler ile aileleri tarafından yoğun bir ziyaretçi akınına uğradı.