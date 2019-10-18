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Kara propagandaya 13 gözaltı kararı

Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin sosyal medyada kara propaganda yaptığı, halkı eylem için sokağa çağırdığı ve terör örgütü PKK yandaşı olduğu öne sürülen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi

MURAT KARAMAN
MURAT KARAMAN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 18.10.2019
Kara propagandaya 13 gözaltı kararı
Adana'da Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyadan terör propagandası yaptığı iddia edilen 13 şüpheli yakalandı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, harekatın ardından terör örgütü YPG/PKK'yı destekleyen paylaşımlar yaptığı ileri sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden paylaşımları tespit edilen 16 kişiye yönelik operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de desteğiyle şüphelilerin adreslerine baskınlar yapıldı, bazı ekipler damlarda ve sokaklarda önlemler aldı. Operasyonda 13 şüpheli yakalandı, adreslerde yapılan aramalarda teröristlerin fotoğrafları, 1 pompalı tüfek ve 1 üzerinde örgütsel obje ve yazı bulunan saat ele geçirildi. Firari 3 zanlı aranırken, 13 kişi sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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Kara propagandaya 13 gözaltı kararı
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