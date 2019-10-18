Kara propagandaya 13 gözaltı kararı

BUGÜN NELER OLDU

Adana'da Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyadan terör propagandası yaptığı iddia edilen 13 şüpheli yakalandı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, harekatın ardından terör örgütü YPG/PKK'yı destekleyen paylaşımlar yaptığı ileri sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden paylaşımları tespit edilen 16 kişiye yönelik operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de desteğiyle şüphelilerin adreslerine baskınlar yapıldı, bazı ekipler damlarda ve sokaklarda önlemler aldı. Operasyonda 13 şüpheli yakalandı, adreslerde yapılan aramalarda teröristlerin fotoğrafları, 1 pompalı tüfek ve 1 üzerinde örgütsel obje ve yazı bulunan saat ele geçirildi. Firari 3 zanlı aranırken, 13 kişi sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.