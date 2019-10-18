Kırgız sanatçıların sergisi bugün açılıyor

BUGÜN NELER OLDU

5 ressam Gulnafis Mergenbaeva, Ulan Dzhaliyev, Yrysbai Tolonov, Abduvali Buranbaev ve Stalbek Toktoev'in Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 25 eserden oluşan "Kırgızistan Sanatçıları Resim Sergisi" Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu tarafından açılacak. Serginin açılışı bugün saat 09.00'da, Tıp Fakültesi Sergi Salonu'nda gerçekleştirilecek. Kırgızistanlı sanatçılardan Gulnafis Mergenbaeva'nın eserlerinde yaşadığı şehri ve insanlarını ifade ediyor. Sanatçı Ulan Dzhaliyev'in çalışmaları ise sanatçının ana köyünün ve çocukluk temasını anlatıyor. Bir diğer sanatçı Yrysbai Tolonov, anıtsal türde çalışmalar yapmaktadır. Sanatçı Abduvali Buranbaev'de eserlerinde Kırgızistan hayatını tasvir ediyor. Stalbek Toktoev ise eserlerinde savaş sonrasını anlatıyor.