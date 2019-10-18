Kore gazisi dua ediyor

BUGÜN NELER OLDU

yaşayan 82 yaşındaki Kore gazisi Mehmet Emin Aktı, Barış Pınarı harekatına katılan askerlere dua ederek, "Allah askerimize kuvvet versin, hepsinin gözlerinden öpüyorum" dedi. Aslen Şanlıurfa Ceylanpınarlı olan ve 15 yıldır Gaziantep'te yaşayan Mehmet Emin Aktı, Şehitkamil Belediyesi'nin "Yarım asırlık mutluluk" sloganıyla, evliliklerinde 50 yılı geride bırakan ve yeni evlenen çiftleri buluşturduğu yemekte genç çiftlere mutlu evliliğin sırlarını anlattı. Eşi, oğlu ve geliniyle birlikte yemeğe katılan Aktı, Barış Pınarı harekatı nedeniyle SABAH'a özel açıklamada bulundu. Marangozluk yapan ve Bağkur emeklisi olan Aktı, Kore Savaşı'nda 2 yıl fiil Kore'de, bir yıl da İstanbul'da askerlik yaptığını belirterek, bugünün yaşanan süreç için Allah devletimize yardım etsin, ziyan vermesin. Allah askerimize kuvvet versin. Buradan hepsine selamlarını gönderiyorum" diye dua etti.