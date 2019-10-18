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MDOB, ‘Arşın Mal Alan’ opereti alkış aldı

Giriş Tarihi: 18.10.2019
MDOB, ‘Arşın Mal Alan’ opereti alkış aldı
MERSİN Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Azeri besteci Üzeyir Hacıbeyov'un 'Arşın Mal Alan' operetini sahneledi. Arşın Mal Alan opereti Kültür Merkezinde sanatseverlerle buluştu. Eserin orkestra ve koro şefliğini Anıl Aydın, rejisörlüğünü Melih Öztürk, rejisör yardımcılığını Soner Fahlioğulları ve koreografisini Berna Turhan İleri yapıyor. Dekor ve kostüm tasarımlarını Alev Tol, ışık tasarımını ise Barış Arslan üslendi. Eserde başlıca rolleri Ayşegül Devrim Dinçer, Baran Taner, Hakan Yıldız, Özlem Pamuk, Korhan Dinçer, Ayşin Alev Lal, Orhan Güllüler ve Zeynep Özgür Yılmaz paylaşıyor.
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MDOB, ‘Arşın Mal Alan’ opereti alkış aldı
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