Alzheimer hastaları için tiyatro oyunu sergilediler

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Alzheimer Derneği Denizli Şubesi Adana'da Alzheimer hastalığını, hasta yakınlarının yaşadığı zorlukları, hastalıktan korunmanın yollarını ve aktif yaş almanın önemine farkındalık yaratmak amacıyla "Unutsalar da Unutulmayacaklar" isimli Tiyatro oyununu Ücretsiz olarak sahneye kondu. Tülay Çetin'in yazıp yönettiği oyunda Komiser rolünde Güler Cıbar (50), Teyze Demet rolünde Sevim Ayhan (73), Bakıcı rolünde Ayşe Fidan Arslan (55), Damat rolünde Mehmet Necati Çallı (75), Halime rolünde Beyza Önsoy (73), Canan rolünde Tülay Çetin (63) sahne aldı. Tiyatro oyunu nedeniyle Türkiye Alzheimer Derneği Adana ve Denizli şubeleri de bir araya geldi. Oyunun içeriğinde Alzheimer hastalığı tanısı alan bir hasta sokakta kayboluyor ve Polis tarafından bulunuyor, parmak izi sayesinde kimlik tespiti yapılarak adresine götürülerek ailesine tespit ediliyor.