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Anamur’da yıldırım düştü 13 noktada çıktı

KAMİL CÖMERTLER Güney
Giriş Tarihi: 19.10.2019
Anamur’da yıldırım düştü 13 noktada yangın çıktı
MERSİN'İN Anamur ilçesinde havanın aniden kararmasına bağlı olarak ormanlık alanlara yıldırım düşmesi sonucunda orman yangını meydana geldi. Anamur'un Toros dağlarının yüksek rakımında bulunan Kılıç mahallesinde başlayan yangın daha sonra Kükür, Çaltıbükü mahallelerine sıçradı ve yer, yer 13 bölgede sürdü. Yıldırımın düştüğü ormanlık alanlarda çıkan yangında yükselen dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Anamur Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı söndürme ekipleri sevk edildi. Köylü vatandaşların kendi imkanlarıyla ilk müdahaleyi yaptığı yangın bölgesinde bulunan yangın söndürme göletlerinden helikopterlerin aldığı su nedeniyle yangına erken müdahale edildi.
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Anamur’da yıldırım düştü 13 noktada yangın çıktı
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