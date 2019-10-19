AOSB’de ‘kriz yönetimi ve iletişimi’ eğitimi

BUGÜN NELER OLDU

Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Müdürlüğü'nün 2014 yılında sanayicilere ve çalışanlara eğitim desteği sağlamak için kurduğu AOSB Akademi'de bu kez ''Kriz Yönetimi ve İletişimi'' konulu eğitim düzenlendi. Profesyonel yaşamda sıkça karşılaşılan 'kriz' anlarında, sağlıklı iletişim kurulması, doğru stratejilerin kurulması ve krizin firmalara zarar vermeden yönetilebilmesinin konu edildiği eğitime konuşmacı olarak Eğitmen ve Kurumsal Yönetim Danışmanı Levent Galip Yeşil katıldı. ASOB Seyhan Toplantı Salonu'nda düzenlenen eğitimde, eğitmen Levent Galip Yeşil, kriz konusunda sunum yaptı.