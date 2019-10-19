Kardelen’in organları 5 hastaya hayat verdi

BUGÜN NELER OLDU

hafta önce geçirdiği beyin kanaması sonucu yoğun bakıma kaldırılan üniversite son sınıf öğrencisi Kardelen Çetin'in beyin ölümü sonrasında ailesi tarafından bağışlanan organları, 2'si ülkemizde 3'ü ise Türkiye Cumhuriyeti'nde olmak üzere 5 kişiye hayat verdi. 10 yıl önce kendileri organ bağışçısı olmak için Türkiye'de kayıt yaptıran Kardelen'in anne ve babası, bu kez ülkemizde kızlarının organ bağışını yapmak için zor bir karar verdiler. Bu karar, organ bağışının önemini bir kez daha ortaya koydu. Organ nakil sürecinin başlatıldığı Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nin Başhekimi Prof. Dr. Müfit C. Yenen, Sağlık Bakanlığı Koordinasyon Kurulu Genel Sekreteri Doç. Dr. Düriye Deren Oygar, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Uzmanı ve Kalp Nakil Merkezi Sorumlu Hekimi Yrd. Doç. Dr. Özlem Balcıoğlu ve Kardelen Çetin'in ailesi organ bağışının önemine dikkat çekerek, halka organ bağışı çağrısında bulundu.