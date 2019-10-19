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Zeugma’dan eser kaçıranlar yakalandı

’teki Zeugma Antik Kenti’nde düzenlenen operasyonda, kaçak kazı sonucu ortaya çıkarılan Roma dönemine ait heykel ve mezar stelleri bulundu. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı

MEHMET BONCUK Güney
Giriş Tarihi: 19.10.2019
Zeugma’dan eser kaçıranlar yakalandı
Gaziantep'in Nizip ilçesinde bulunan Zeugma Antik Kenti'nde düzenlenen operasyonda, kaçak kazı sonucu ortaya çıkarılan Roma dönemine ait heykel ve mezar stelleri bulundu. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptıkları istihbarı çalışmalar sonucunda, Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı ile Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda, Nizip ilçesine bağlı Samandöken Mahallesi'nin dünyaca ünlü Zeugma Antik Kenti sınırlarında kalan bölümündeki bir fıstık bahçesinde, tünellerle birbirine açılan mezar odaları içerisinde 8 adet Roma dönemine ait heykel ve ana kayaya işlenmiş mezara gömülü olan kişileri simgeleyen steller bulundu. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Öte yandan söz konusu bölgede Zeugma Mozaik Müzesi Müdürlüğünce kazı çalışması başlatıldığı bildirildi.
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Zeugma’dan eser kaçıranlar yakalandı
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