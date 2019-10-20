Altunok: Gece gündüz demeden çalışıyoruz

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merkezi ile kırsal mahallelerde yürütülen belediye hizmetlerini yerinde inceleyen Silifke Belediye Başkanvekili Sadık Altunok, çalışmaları vatandaşlarla birlik, beraberlik ve gönül seferberliği içerisinde sürdüreceklerini ifade ederek, "Yaşadığımız bu güzel kentimizi, geleceğe taşımak için gece gündüz demeden çalışacağız" dedi. 'Güzel Silifke'miz için 24 saat çalışıyor, vatandaşlarımızla iç içe oluyoruz' diye konuşan Belediye Başkanvekili Sadık Altunok, 'Her yönüyle çok zengin bir yerde yaşıyoruz. Sosyokültürel yapısı, tarımı, turizmi, sanayisi, ekonomisi, doğal güzellikleri ve kısacası her yönüyle zengin bir ilçede yaşıyoruz. Burada yaşamak, burada yaşayan insanlarımıza hizmet etmek, gerçekten önemli bir ayrıcalıktır. O yüzden şehrimize hep beraber sahip çıkmalıyız. Silifke'de ki tüm derneklerin ve sivil toplum kuruluşlarının kente kattığı bir değer var. Yaptığınız çalışmalarda insanları iyiliğe sevk etmelisiniz, hayatlarına değer katmalısınız. Birlik ve beraberliği sağlamalıyız. Geleceğimiz için yaşadığımız kente ve ülkemize sahip çıkmalıyız" diye konuştu. Silifke merkezi başta olmak üzere 88 mahallesinde belediye hizmetlerinin başarılı bir şekilde devam ettiğini açıklamalarına ekleyen Başkanvekili Altunok, "Kalıcı ve kaliteli hizmet anlayışı ile ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışıyor. Özverili bir şekilde şehrimizin geleceğine yön veren mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Silifke'miz için hep birlikte çalışarak güzel hizmetleri vatandaşlarımıza sunuyoruz. Bizlere çalışmalarımızda, projelerimizde ve hizmetlerimizde destek olan ve katkı sunan tüm kamu, kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütlerine ve değerli vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.